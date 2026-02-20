Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Rollstuhlfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich am Leiberg ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Fahrzeuges eines ambulanten Pflegedienstes. Ein 87-jähriger Rollstuhlfahrer erlitt hierbei Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 52-jährige Fahrer des Pflegedienstes gegen 17:50 Uhr auf der Straße "Am Leiberg" in Richtung Mühlhausen. Im Fond des Fahrzeuges wurde zu diesem Zeitpunkt der pflegebedürftige 87-Jährige in seinem Rollstuhl transportiert.

Während der Fahrt bewegte sich der Rollstuhl offenbar in Richtung der Hecktüren. In der Folge öffneten sich die Türen und der Rollstuhlfahrer stürzte rückwärts aus dem Fahrzeug. Hierbei erlitt er eine Kopfverletzung und diverse Hämatome, die später in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Ob eine mutmaßlich unzureichende Sicherung des Rollstuhls ursächlich für den Unfallhergang war, ist aktuell bei der Verkehrspolizei Karlsruhe Gegenstand der Ermittlungen.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell