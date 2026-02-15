Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Großenkneten - Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr

Gemeinde Großenkneten (ots)

Am Freitag, 13. Februar 2026, fand um 19:30 Uhr die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Großenkneten im Feuerwehrhaus Ahlhorn statt.

Im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern der Kreis- und Gemeindefeuerwehr, der Ortsbrandmeister, der Betreuerinnen und Betreuer sowie zahlreicher Eltern blickten man gemeinsam mit den Jugendlichen zurück auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2025.

Mit einem Lächeln im Gesicht ließ Gemeindejugendfeuerwehrwart Lukas Grannemann die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Dabei wurde deutlich, wie sehr Gemeinschaft, Teamgeist und Begeisterung für die Feuerwehrarbeit das Jahr geprägt haben. Zu den besonderen Highlights zählten unter anderem der Besuch der Wache 7 der Berufsfeuerwehr Bremen, die Teilnahme am Zeltlager des Oldenburgischen Feuerwehrverband in Delmenhorst, abwechslungsreiche Einsatzübungen und Wettbewerbe sowie das erfolgreiche Absolvieren der Jugendflamme 1 und 2 durch einige Mitglieder.

Aktuell zählt die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Großenkneten 23 Mitglieder. Besonders erfreulich ist das nahezu ausgeglichene Verhältnis von Mädchen und Jungen. Betreut werden die Nachwuchskräfte von insgesamt elf engagierten Kameradinnen und Kameraden. Mit großem Stolz wurde zudem auf die beeindruckende Zahl von rund 5.500 geleisteten Dienststunden im vergangenen Jahr verwiesen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden Levke Stolle und Malea Behrends zu neuen Jugendsprecherinnen gewählt. Darüber hinaus erfolgten Ehrungen für die erfolgreiche Teilnahme am Bundeswettbewerb auf Kreisebene in Bronze und Silber sowie für das Absolvieren der Jugendflamme 1.

Die Betreuerinnen und Betreuer zeigten sich äußerst zufrieden mit der Entwicklung der Jugendfeuerwehr und blicken motiviert auf das Jahr 2026. Die Planungen für die Teilnahme am Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr in Bookholzberg sowie für weitere Wettbewerbe und Ausbildungsdienste laufen bereits auf Hochtouren.

