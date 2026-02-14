Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: PKW kollidiert mit Baum und bringt diesen zu Fall

Gemeinde Großenkneten (ots)

In der Nacht auf Freitag, den 13. Februar 2026, wurde die Feuerwehr Sage um 0:01 Uhr mit der Einsatzmeldung "H2, PKW gegen Baum, 3 Insassen in unklarer Lage" in die Bauernschaft Bissel alarmiert.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle in der Bisseler Straße, Höhe Moorweg, stellte sich heraus, dass bereits alle Insassen das Fahrzeug verlassen hatten. Die Feuerwehr Sage übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Betreuung der Personen.

Des Weiteren wurde neben der Sicherstellung des Brandschutzes die Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt. Betriebsstoffe traten keine aus.

Der Baum, mit dem der PKW kollidiert war, lag entwurzelt zwischen Straße und Radweg und wurde von der Feuerwehr entfernt, um eine Behinderung des Verkehrs auszuschliessen.

Pressesprecherin Sabrina Abel: "Die Verunfallten müssen einen Schutzengel gehabt haben. Wenige Meter weiter stand ein deutlich kräftigerer Baum. Bei einer Kollision mit diesem wären die Folgen möglicherweise nicht so verhältnismäßig glimpflich gewesen."

Die Feuerwehr Sage war mit 24 Rettungskräften im Einsatz, welcher nach rund einer Stunde beendet war. Zu Unfallursache als auch Schadenshöhe könne von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

