Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Kameradschaftsabend 2026 der Feuerwehr Wildeshausen - Ein Abend voller Dank, Eleganz und Einsatzbereitschaft

Bild-Infos

Download

Wildeshausen (ots)

Ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Wertschätzung und festlicher Eleganz stand der diesjährige Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen. Die Veranstaltung fand im stilvollen Ambiente des Hotel Gut Altona statt und vereinte Einsatzkräfte, Familien, Partnerinnen und Partner sowie geladene Gäste - unter anderem von der Feuerwehr Visbek.

Getreu dem Motto "Gala" erschienen alle Gäste in festlicher Garderobe: elegante Abendkleider, Anzüge mit Fliege oder Schlips prägten das Bild und verliehen dem Abend einen besonders würdigen Rahmen.

Die Veranstaltung begann mit einer feierlichen Eröffnung. Für einen musikalischen Höhepunkt sorgte ein besonderer Gast: Der Neffe von Simon Schmidt begeisterte die Anwesenden mit einem Klavierstück und schuf damit einen stimmungsvollen Auftakt. Im Anschluss stärkte sich die Gesellschaft bei einem gemeinsamen Essen, das den perfekten Übergang in einen unterhaltsamen Abend bildete.

Für ausgelassene Stimmung, Tanz und eine stets gefüllte Tanzfläche sorgte DJ Harmi, der mit seiner Musikauswahl eine besondere Atmosphäre schuf. Neben Musik und guter Laune standen auch Wettbewerbe und Spiele auf dem Programm. In verschiedenen Disziplinen traten die Kameradinnen und Kameraden gegeneinander an - unter anderem beim möglichst schnellen Anziehen der Einsatzkleidung oder bei der Wahl des lustigsten Outfits, das im vergangenen Jahr auf dem Weg zum Feuerwehrhaus bei einem Alarm getragen wurde (es waren z. B. Bademäntel, Hüte aber auch zerrissene Socken dabei). Nach der feierlichen "Krönung" der Gewinner wurde bis spät in die Nacht weitergetanzt und gefeiert.

Doch selbst an einem festlichen Abend wie diesem zeigte sich die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr: Zwischenzeitlich wurde die Feuerwehr zu einer Brandmeldeanlage alarmiert. Die im Vorfeld eingeteilte Bereitschaft rückte umgehend mit einem Fahrzeug zur Einsatzadresse aus. Dieses Ereignis verdeutlichte einmal mehr, dass auch besondere Anlässe jederzeit unterbrochen werden können, um schnellstmöglich Hilfe zu leisten.

Der Kameradschaftsabend dient jedoch nicht nur dem Feiern, sondern vor allem dem Dank. Ein großes Dankeschön gilt allen Einsatzkräften für die unzähligen geleisteten Stunden, Einsätze und die ständige Einsatzbereitschaft. Ein noch größerer Dank gebührt den Familien, Partnerinnen und Partnern. Nur durch ihren Rückhalt, ihr Verständnis und ihre Unterstützung - zu jeder Tages- und Nachtzeit - kann die Feuerwehr ihre wichtige Arbeit für die Gemeinschaft leisten.

Der Abend hat einmal mehr gezeigt: Kameradschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Wertschätzung sind das Fundament einer starken Feuerwehr.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell