FW-OLL: Altkleidercontainer in Flammen

Am heutigen Abend um 21:34Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer zu einem Brandeinsatz alarmiert. Ein aufmerksamer Anwohner hatte an der Straßenecke Am Kanal/ Ammerländer Straße einen lauten Knall gehört und stellte fest, dass ein Altkleidercontainer in Flammen stand. Unmittelbar nach dem Eintreffen ging ein Trupp unter Atemschutz vor und begann mit der Brandbekämpfung. In der Folge wurde der Container geöffnet und das brennende Material auseinander gezogen und abgelöscht. Gegen 22:15Uhr waren alle Fahrzeuge wieder einsatzbereit im Feuerwehrhaus.

