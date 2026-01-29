Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Sonderdienst der Feuerwehr Wildeshausen zum Thema E-Mobilität

Wildeshausen (ots)

Die Feuerwehr Wildeshausen führte am heutigen Donnerstagabend einen Sonderdienst zum Thema E-Mobilität durch. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch das Autohaus Schlarmann aus Holdorf sowie das Autohaus Anders aus Vechta.

Im Mittelpunkt des Abends stand ein intensiver und lehrreicher Fachvortrag von Max Schlarmann. Dieser vermittelte den Einsatzkräften umfassende Kenntnisse rund um die Elektromobilität - von grundlegenden technischen Aspekten bis hin zu einsatztaktischen Maßnahmen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der richtigen Handhabung von Elektrofahrzeugen bei Verkehrsunfällen oder Bränden sowie auf den Gefahren, die entstehen können, wenn Hochvoltbatterien in einen kritischen Zustand geraten.

Nach dem theoretischen Teil hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ein Elektrofahrzeug aus nächster Nähe zu begutachten. Hierfür wurde ein Mercedes-Benz EQS 450+, zur Verfügung gestellt vom Autohaus Anders aus Vechta, anschaulich präsentiert und erläutert.

Die Feuerwehr Wildeshausen bedankt sich herzlich beim Autohaus Schlarmann sowie beim Autohaus Anders aus Vechta für die hervorragende Zusammenarbeit und die Bereitstellung des Fahrzeugs. Der Sonderdienst bot den Einsatzkräften wertvolle Einblicke und trägt wesentlich zur Vorbereitung auf zukünftige Einsätze im Bereich der Elektromobilität bei.

