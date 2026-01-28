Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 - Feuerwehr befreit eingeklemmte Person

Ahlhorn (ots)

Am Dienstag, den 27. Januar, kam es um 22:20 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und dem Ahlhorner Dreieck in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein mit zwei Personen besetzter Pkw befuhr die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache zunächst mit einem weiteren Pkw, der mit vier Personen besetzt war. Dieser wurde touchiert, alle vier Insassen erlitten dabei lediglich leichte Verletzungen.

Im weiteren Verlauf prallte der zuerst genannte Pkw mit dem Heck eines Sattelzuges zusammen und wurde unter diesem eingeklemmt. Das Fahrzeug wurde mehrere hundert Meter über die Autobahn mitgeschleift, bevor es schließlich auf dem Pannstreifen zum Stillstand kam.

Nach ersten Erkenntnissen und aufgrund der initialen Alarmierung wurde von einer eingeklemmten Person ausgegangen, weshalb die Feuerwehr Ahlhorn zur technischen Rettung alarmiert wurde. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz, um eine schnelle Versorgung der Verletzten sicherzustellen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bot sich ein Bild erheblicher Zerstörung. Ein großflächiges Trümmerfeld erstreckte sich über die Fahrbahn. Im Pkw befanden sich eine lebensgefährlich verletzte Person auf dem Fahrersitz sowie eine schwer verletzte Person auf dem Beifahrersitz. Der Fahrer musste umgehend aus dem Fahrzeug gerettet werden, um lebensrettende Maßnahmen einleiten zu können. Die Feuerwehr Ahlhorn befreite die Person zügig aus dem Fahrzeug und übergab sie anschließend an den Rettungsdienst. Die zweite Person konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien.

Die zuerst gerettete Person wurde unter laufenden Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Aufgaben der Feuerwehr umfassten die Rettung der verletzten Personen, das Sicherstellen des Brandschutzes sowie das Eindämmen und Auffangen auslaufender Betriebsstoffe.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Bildmaterial:

Freie Medienreporter waren vor Ort. Bildmaterial kann dort angefordert werden.

