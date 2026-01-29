Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Gebäudebrand in Winkelsett Reckum - Feuerwehr verhindert größere Brandausbreitung

Landkreis Oldenburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 16:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand nach Winkelset Reckum in der Samtgemeinde Harpstedt alarmiert. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war bereits eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es auf einer an ein Wohngebäude angrenzenden Terrasse zu einem Feuer gekommen war. Von hier hatten die Flammen bereits auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Sofort ging ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung ins Gebäude vor. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise keine mehr im Inneren.

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte die Brandausbreitung im Dachstuhl jedoch frühzeitig eingedämmt und bekämpft werden.

Einen wesentlichen Beitrag zum Einsatzerfolg leistete die aus Wildeshausen angerückte Drehleiter. Über diese wurden Dachpfannen entfernt, um gezielt an Glutnester und Brandstellen im Dachstuhl zu gelangen.

Wie Matthias Witthöft, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg mitteilte, gestaltete sich allerdings das Bewegen an der Einsatzstelle als schwierig: "Die Zufahrts- und Bewegungsflächen in dem ländlich geprägten Gebiet waren stark vereist. Wegen des platt gefahrenen und überfrorenen Schnees konnten sich unsere Einsatzkräfte hier nur sehr vorsichtig bewegen."

Nach etwa einer Stunde waren die Löscharbeiten abgeschlossen und das Gebäude wurde wieder an die Eigentümer übergeben. Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Beckeln, Colnrade, Wildeshausen und Harpstedt mit insgesamt rund 80 Einsatzkräften. Zusätzlich befanden sich Mitarbeitende der Energieversorger, die Polizei sowie ein Rettungswagen an der Einsatzstelle.

(Für Bildmaterial waren Pressevertretende vor Ort)

