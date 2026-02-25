Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Fassadenbrand an einer Schule

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich ein Brand an einem Schulgebäude in Kronau. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Gegen 21:20 Uhr brach im Bereich des Dachstuhls ein Feuer aus, das in der Folge Teile der Gebäudefassade beschädigte. Aufgrund des schnellen Einschreitens der alarmierten Feuerwehr konnte wohl ein größerer Schadenseintritt verhindert werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind offenbar im Vorfeld getätigte Bau- und Schweißarbeiten ursächlich für die Brandentstehung. Im Rahmen anschließender Luftuntersuchungen konnte eine Gefährdung der Schüler und Belegschaft ausgeschlossen werden, sodass der Schulbetrieb bereits am Folgetag regulär stattfinden konnte.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell