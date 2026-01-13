Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Zimmerbrand in der Wohlfahrtstraße

Remscheid (ots)

Um 11:32 Uhr wurde der Feuerwehr Remscheid ein alarmierender Heimrauchmelder, mit wahrnehmbaren Brandgeruch, im Dachgeschoß eines Gebäudes in der Wohlfahrtstraße gemeldet. Die meldende Person gab bei Eintreffen der Feuerwehr an, dass sich der Mieter nicht in der Wohnung befindet. Es wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung eingesetzt und die Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Auf Grund der frühen Brandentdeckung durch den Heimrauchmelder und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, blieb das Brandereignis auf den Entstehungsraum begrenzt. Nach anschließenden Lüftungsmaßnahmen und Messungen konnte der Einsatz nach einer Stunde für die Feuerwehr Remscheid beendet werden.

