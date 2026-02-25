Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen in eine Tankstelle in Linkenheim-Hochstetten ein und entwendeten Tabakwaren.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerschlugen die Täter gegen 03.20 Uhr die Eingangstüre einer Tankstelle im Römeräcker mit brachialer Gewalt und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten die Einbrecher wohl Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro, die sie offensichtlich in einem großen weißen Sack mit schwarzer Aufschrift hinaustrugen.

Im Anschluss daran flüchteten die Diebe zu Fuß in Richtung der angrenzenden Felder gegenüber der Tankstelle. Mutmaßlich setzten die Täter ihre weitere Flucht in einem bereitgestellten Pkw fort. Zu dem möglichen Fluchtfahrzeug liegen aktuell keine ergänzenden Hinweise vor.

Anhand von Videoaufzeichnungen handelt es sich bei den vermummten Einbrechern um drei dunkel gekleidete Männer.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell