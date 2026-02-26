PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliche Brandstiftung in Innenstadt - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein vor einem Bekleidungsgeschäft entzündetes Feuer verursachte in der Nacht auf Donnerstag hohen Sachschaden.

Nach aktuellen Erkenntnissen setzten bislang unbekannte Täter gegen 02:40 Uhr in der Kaiserstraße mehrere zur Abholung bereitgelegte Plastiksäcke mit Verpackungsmaterial und Papier in Brand. Aufgrund der Hitzeentwicklung zerbrachen die Schaufensterscheiben der angrenzenden Modefiliale und die Fassaden zweier weiterer Geschäfte wurden beschädigt.

Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, noch bevor die Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen übergriffen.

Der entstandene Gesamtsachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 150.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht einer Brandstiftung. In welcher Art und Weise die Unbekannten die Plastiksäcke in Brand setzten, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

