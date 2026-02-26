Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Einbruch in ein Einfamilienhaus in Huttenheim

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sind bislang unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 19:50 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Huttenheim eingebrochen.

Die Einbrecher hebelten ein Küchenfenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Hauses im Falkenweg. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter mehrere Räume und entwendeten Schmuckstücke.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

