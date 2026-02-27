Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstagabend in ein Wohnhaus in der Knittlinger Straße in Bretten-Ruit ein.

Die Täter verschafften sich zwischen 19:20 Uhr und 20:55 Uhr über ein Fenster im Obergeschoss gewaltsam Zutritt in das Innere des Hauses. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell