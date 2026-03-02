Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung

Karlsruhe (ots)

Drei Männer gerieten am Freitagmittag in eine körperliche Auseinandersetzung an der Haltestelle Mühlburger Tor.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwickelte sich an der Haltestelle gegen 13:30 Uhr zunächst ein Streitgespräch zwischen zwei 24- und 19-jährigen Brüdern mit einem 39-jährigen Mann. Ursächlich soll wohl ein gegenseitiges Anrempeln der Beteiligten gewesen sein, in deren Folge der 39-Jährige und der 19-Jährige sich wohl gegenseitig mit Schlägen ins Gesicht verletzten.

Der 39-Jährige erlitt eine blutende Verletzung am Kopf, die beiden Brüder machten bislang keine Verletzungen geltend.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten, sich unter 0721 666 3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell