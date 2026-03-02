Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer verlor am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte alleinbeteiligt auf die Straße.

Der 24-Jährige fuhr gegen 18:15 Uhr mit seinem Zweirad auf der Werner-von-Siemens-Straße in südliche Richtung. Hier geriet er offenbar zunächst ins Schlingern, prallte rechts der Fahrbahn in einen Zaun und stürzte anschließend auf die Straße.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten mit mehreren Frakturen in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell