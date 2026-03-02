PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer verlor am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte alleinbeteiligt auf die Straße.

Der 24-Jährige fuhr gegen 18:15 Uhr mit seinem Zweirad auf der Werner-von-Siemens-Straße in südliche Richtung. Hier geriet er offenbar zunächst ins Schlingern, prallte rechts der Fahrbahn in einen Zaun und stürzte anschließend auf die Straße.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten mit mehreren Frakturen in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 09:45

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung

    Karlsruhe (ots) - Drei Männer gerieten am Freitagmittag in eine körperliche Auseinandersetzung an der Haltestelle Mühlburger Tor. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwickelte sich an der Haltestelle gegen 13:30 Uhr zunächst ein Streitgespräch zwischen zwei 24- und 19-jährigen Brüdern mit einem 39-jährigen Mann. Ursächlich soll wohl ein gegenseitiges Anrempeln ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:43

    POL-KA: (KA) Bretten - Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

    Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter brachen am Donnerstagabend in ein Wohnhaus in der Knittlinger Straße in Bretten-Ruit ein. Die Täter verschafften sich zwischen 19:20 Uhr und 20:55 Uhr über ein Fenster im Obergeschoss gewaltsam Zutritt in das Innere des Hauses. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren