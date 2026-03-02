Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugenaufruf nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montagmorgen einen Zigarettenautomaten in Karlsbad.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter gegen 04:30 Uhr auf derzeit noch unbekannte Art und Weise gewaltsam einen bei einem Sportplatz in der Karlsruher Straße befindlichen Zigarettenautoamten auf. Mehrere Anrufer berichteten von einem lauten Knall und verständigten daraufhin die Polizei.

Die unbekannte Täterschaft entwendete im Anschluss offenbar mehrere Zigarettenschachteln und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Eine eingeleitete Fahndung alarmierter Polizeikräfte führte bislang nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen.

Die Höhe des Gesamtschadens kann bisher noch nicht bestimmt werden.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geländes feststellten, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 072343 3200-0 in Verbindung zu setzen.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

