POL-PDMY: Sonderkontrollen im Dienstgebiet der Polizei Remagen

Remagen (ots)

Am 20.01.2026 führten Polizeikräfte zwischen 14 und 21 Uhr im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Remagen umfangreiche Kontrollen durch.

Im Fokus standen kriminalitätsbelastete Bereiche wie Bahnhöfe, öffentliche Grünanlagen und die Rheinpromenade. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt: Unter anderem der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln sowie das Mitführen verbotener Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen. Zudem kam es zu Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz. Ein Haftbefehl konnte vollstreckt werden.

Ziel der Maßnahmen ist es, strafbares Verhalten konsequent zu verfolgen und das Sicherheitsniveau im öffentlichen Raum zu erhöhen.

