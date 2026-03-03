PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Falsche Geldanlagetipps auf Messengerdiensten - Polizei warnt erneut vor Anlagebetrügereien

Karlsruhe (ots)

Auf Menschen, die vorgeben jemand anderes zu sein, trifft man nicht nur an Fasching. Immer wieder registriert die Kriminalpolizei Fälle von Anlagebetrügen, die über Messengerdienste wie WhatsApp, Telegram oder Signal ihren Anfang nehmen. Unbekannte Täter geben sich hier in betrügerischer Absicht als Finanzexpertinnen oder -experten aus und verursachen hohe finanzielle Schäden. Allein in den vergangenen Wochen wurden Geschädigte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe um rund 2,5 Millionen Euro betrogen. Die Ermittler gehen darüber hinaus von einem großen Dunkelfeld aus, da mutmaßlich nicht jede Straftat der Polizei gemeldet wird.

Wie gehen die Betrüger vor? Die Täter kontaktieren ihre Opfer meist über private Nachrichten oder in themenbezogenen Gruppen der Messengerdienste. Oft werden professionelle Webseiten, gefälschte Handelsplattformen oder manipulierte Screenshots von angeblichen Gewinnen eingesetzt, um eine Seriosität vorzutäuschen. Nach ersten Einzahlungen werden die Opfer mit der in Aussichtstellung höherer Rendite zu weiteren Überweisungen gedrängt. Es erfolgen zwar zum Teil geringe Gewinnauszahlungen, diese dienen jedoch hauptsächlich dazu, die potentiellen Opfer zu weiteren Einzahlungen zu bewegen. Eine Auszahlung der vorgetäuschten hohen Gewinne erfolgt jedoch nie.

Die Polizei warnt daher eindringlich:

Lassen Sie sich nicht zu Geldanlagen über Messengerdienste oder soziale Netzwerke verleiten.

Seien Sie skeptisch bei Versprechen hoher Renditen ohne Risiko; solche Angebote sind in der Regel unseriös.

Überprüfen Sie Anbieter und Plattformen über offizielle Finanzaufsichtsstellen wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Leisten Sie keine Vorauszahlungen und geben Sie keine persönlichen Daten preis.

Erstatten Sie umgehend Anzeige, wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sind.

Weitere Informationen und aktuelle Warnmeldungen finden Sie unter: www.polizei.de www.bafin.de

Bei Fragen rund um das Thema "Anlagebetrug" können Sie sich zudem mit der Kriminalinspektion 3 der Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721 666 -5301 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:49

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugenaufruf nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntagmorgen einen Zigarettenautomaten in Karlsbad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter gegen 04:30 Uhr auf derzeit noch unbekannte Art und Weise gewaltsam einen bei einem Sportplatz in der Karlsruher Straße befindlichen Zigarettenautoamten auf. Mehrere Anrufer berichteten von einem lauten ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:02

    POL-KA: (KA) Forst - Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Ein 24-jähriger Motorradfahrer verlor am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte alleinbeteiligt auf die Straße. Der 24-Jährige fuhr gegen 18:15 Uhr mit seinem Zweirad auf der Werner-von-Siemens-Straße in südliche Richtung. Hier geriet er offenbar zunächst ins Schlingern, prallte rechts der Fahrbahn in einen Zaun und stürzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren