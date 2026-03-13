POL-NOM: Diebstahl eines Werkzeugkoffers
Northeim (ots)
Bad Gandersheim OT Harriehausen, Oelbergskamp, Freitag, 13.03.2026, 02.00 - 04.00 Uhr
HARRIEHAUSEN (Wol)
Am Freitag gegen 04.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines Werkzeugkoffers im Wert von ca. 100 Euro in der Straße "Oelbergskamp" in Harriehausen. Der Werkzeugkoffer befand sich in einer offen zugänglichen Garage.
Im Zeitraum von 02.00 - 04.00 Uhr konnten im Nachgang durch private Videoaufzeichnungen zwei auffällige Personen im Bereich Oelbergskamp aufgenommen werden.
Die beiden vermutlich männlichen Personen können wie folgt beschrieben werden:
Person 1:
- Dunkel gekleidet
- Rucksack
- Tuch vor dem Gesicht
- Dunkle Mütze
Person 2:
- Hellblaue Weste
- Dunkelblaue Oberbekleidung
- Schwarze Mütze
- Voll maskiert
- Dunkle Schuhe
Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382-9539-0.
