Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Werkzeugkoffers

Northeim (ots)

Bad Gandersheim OT Harriehausen, Oelbergskamp, Freitag, 13.03.2026, 02.00 - 04.00 Uhr

HARRIEHAUSEN (Wol)

Am Freitag gegen 04.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines Werkzeugkoffers im Wert von ca. 100 Euro in der Straße "Oelbergskamp" in Harriehausen. Der Werkzeugkoffer befand sich in einer offen zugänglichen Garage.

Im Zeitraum von 02.00 - 04.00 Uhr konnten im Nachgang durch private Videoaufzeichnungen zwei auffällige Personen im Bereich Oelbergskamp aufgenommen werden.

Die beiden vermutlich männlichen Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

   - Dunkel gekleidet
   - Rucksack
   - Tuch vor dem Gesicht
   - Dunkle Mütze

Person 2:

   - Hellblaue Weste
   - Dunkelblaue Oberbekleidung
   - Schwarze Mütze
   - Voll maskiert
   - Dunkle Schuhe

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382-9539-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

