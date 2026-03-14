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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Salzderhelden; (Kr.) Freitag, 13.03.2026; 16:44 Uhr

Am Freitagnachmittag, den 13.03.2026, meldete ein namentlich bekannter Zeuge, dass ein 22jähriger Bewohner aus Salzderhelden soeben mit einem Pkw unterwegs sei, obwohl dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten im Anschluss weder den beschriebenen Pkw, noch den mutmaßlichen Fahrer antreffen. Der Zeuge hatte jedoch Videoaufzeichnungen des Vorfalls gefertigt und zeigte diese während der Sachverhaltsaufnahme vor. Hierbei konnten die Beamten den Fahrer des genutzten Pkw eindeutig als den o.g. identifizieren. Der junge Mann ist bezüglich gleich gelagerter Delikte hinreichend bekannt, jedoch äußerst beratungsresistent. Auch dieses Mal wurde seitens der Polizei ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen diesen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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