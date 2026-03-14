Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Freitag, 13.03.2026; 18:00 - 22:00 Uhr

Am frühen Freitagabend, den 13.03.2026, parkte ein 45jähriger Anwohner seinen Pkw in der Backofenstraße, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er zu späterer Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Fahrerseite in Höhe von ca. 500,- Euro fest. Demzufolge muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Pkw vermutlich beim Vorbeifahren touchiert haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher jedoch vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Vorfall/Verursacher machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

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