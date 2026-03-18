POL-DA: Darmstadt: "Fahrraddieben keine Chance geben" - Fahrradcodierung / Anmeldung erforderlich

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Fahrraddieben keine Chance geben" - Fahrradcodierung

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Darmstadt (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehört, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Das 2. Polizeirevier Darmstadt lädt in diesem Zuge zu einer Fahrradcodierung ein:

Wann: 11. April 2026, 10 bis 14 Uhr

Wo: Parkplatz "Farbenkrauth", Heidelberger Str. 195

Zur besseren Planung ist eine Voranmeldung erforderlich. Diese wird vom 30.03. bis 03.04.2026 und vom 06.04. bis 10.04.2026, jeweils in der Zeit von 9 - 12 Uhr unter der Telefonnummer 06151 / 969-41254 (Petra Thon, Schutzfrau vor Ort, 2. Polizeirevier) entgegengenommen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, bei der Voranmeldung bereits erforderliche Daten zur Person bereit zu halten. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 11. April 2026 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Südhessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

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