Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Rüsselsheim - Kind leicht verletzt

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Montag, den 16.03.2026, um 07:45 Uhr ereignete sich in der Feuerbachstraße auf Höhe der Hausnummer 17 bei dem dortigen Fußgängerüberweg in Rüsselsheim am Main, ein Verkehrsunfall bei dem ein Schulkind von einem Pkw touchiert und in der Folge leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort mit einem hellbraunen Pkw der Marke Peugeot in Richtung Albrecht-Dürer-Schule.

Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüsselsheim am Main unter der Rufnummer 06142/ 696 - 0 in Verbindung zu setzen.

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