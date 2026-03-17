Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kindergarten im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (17.03.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten im Bodelschwinghweg. Sie brachen dort auf ihrer Suche nach Wertgegenständen eine Bürotür und mehrere Schränke auf. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend Süßigkeiten und Geld mitgehen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 erreichbar.

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