Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebische "Handwerker" haben es auf Schmuck abgesehen

Darmstadt (ots)

Unter dem Vorwand in ihrer Wohnung nach einem angeblichen Wasserrohrbruch Leitungen überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein Krimineller am Dienstagmorgen (17.03.), gegen 10.00 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus im Pfannmüllerweg in Kranichstein. Während der Unbekannte die Frau ablenkte, verschaffte sich ein weiterer Mann Zugang in die Wohnung und entwendete diverse Schmuckstücke. Der Unbekannte war etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, sprach Deutsch ohne Akzent, hatte kurze, schwarze Haare und trug einen hellen Pullover. Von seinem Begleiter liegt bislang keine Beschreibung vor. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

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