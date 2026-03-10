Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts: 25-Jähriger weiterhin in kritischem Zustand

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cb) Wie wir bereits gestern berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6232188), kam es am Montagabend am Freiheitsplatz zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 25-Jähriger durch einen 17-Jährigen lebensbedrohlich mit einem Messer verletzt worden sein soll. Der Gesundheitszustand des Verletzten wird durch die behandelnden Ärzte weiterhin als sehr kritisch eingestuft.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen aufgrund vorliegender Erkenntnisse davon aus, dass sich die Beteiligten kennen und es bereits im Vorfeld mehrfach zu Streitigkeiten zwischen ihnen kam. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden die Aufzeichnungen der Videoschutzanlage ausgewertet. Nach derzeitiger Bewertung kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 17-Jährige in einer Notwehrsituation befand. Zudem ergaben die bisher geführten Ermittlungen, dass eine weitere Person, ein 23 Jahre alter Mann, ebenfalls durch den Tatverdächtigen während der Tatausführung leicht verletzt worden sein soll.

Die genauen Hintergründe der Tat sowie die Tatumstände sind derzeit noch nicht abschließend geklärt und benötigen weitere Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet erneut Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden. Zudem steht unter der Rufnummer 06181 100-333 ein Beratungs- und Hilfsangebot für Personen zur Verfügung, die den Vorfall miterlebt haben und dadurch belastet sein könnten.

Offenbach, 10.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Polizeipräsidium Südosthessen