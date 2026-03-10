Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat die Garage besprüht?; Zeugensuche nach Handtaschendiebstahl; Europäische Aktionswoche Roadpol "Seatbelt": Gurt- und Handyverstöße geahndet und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Europäische Aktionswoche Roadpol "Seatbelt": Gurt- und Handyverstöße geahndet - Offenbach

(fg) Beamtinnen und Beamte des Offenbacher Polizeireviers haben am Montag mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz im Rahmen der europäischen Aktionswoche Roadpol "Seatbelt" verstärkt Kontrollen hinsichtlich der Gurtpflicht durchgeführt. Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr richteten die Ordnungshüter daher an zwei Örtlichkeiten Kontrollstellen ein. In der Mainstraße und der Bieberer Straße wurden dabei insgesamt 41 Verstöße geahndet. Zwölf Verkehrsteilnehmende waren ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs; 29 Personen nutzten während der Fahrt das Mobiltelefon. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Appell der Polizei: Sicherheitsgurt anlegen - Handy am Steuer vermeiden

Verkehrsteilnehmende sollten bei jeder Fahrt den Sicherheitsgurt anlegen und konsequent auf die Nutzung des Handys am Steuer verzichten.

Der Sicherheitsgurt gehört zu den wichtigsten Schutzsystemen im Fahrzeug. Bereits bei vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeiten kann ein Unfall ohne angelegten Gurt schwere oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben. Ein angelegter Sicherheitsgurt kann im Ernstfall Leben rettet. Deshalb gilt: Anschnallen - auch auf kurzen Strecken.

Ebenso warnt die Polizei eindringlich vor der Nutzung von Smartphones während der Fahrt. Wer Nachrichten liest, telefoniert oder durch Apps scrollt, nimmt den Blick von der Straße und reagiert deutlich langsamer auf potentielle Gefahrensituationen. Schon wenige Sekunden der Ablenkung können ausreichen, um ein plötzlich bremsendes Fahrzeug, einen querenden Fußgänger oder ein Hindernis zu übersehen. Ablenkung im Straßenverkehr gehört nach wie vor zu den häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle. Daher das Handy vor Fahrtantritt bewusst verstauen oder zur Seite legen.

2. Zeugensuche nach Einsatz von Pfefferspray - Offenbach

(me) Etwa 1,70 Meter groß, schlanke Figur, kurze schwarze Haare, schwarzer Trainingsanzug, schwarze Schuhe, grüne Tasche: Ein Mann mit solch einer Beschreibung soll am Montagnachmittag mit einer Pfefferpistole herumhantiert und dabei eine Passantin verletzt haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Mathildenstraße. In diesem Zusammenhang soll der Unbekannte mindestens zweimal die Substanz abgefeuert haben. Eine unbeteiligte 78-Jährige wurde durch diese getroffen und klagte hiernach über Reizungen ihrer Augen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 mit den Ordnungshütern des Polizeireviers Offenbach in Verbindung zu setzen.

3. Mercedes AMG gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) In der Blumenstraße haben Unbekannte einen im Bereich der 80er-Hausnummern geparkten Mercedes AMG G 63 gestohlen, weshalb die Kriminalpolizei ermittelt und nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der hochwertige Wagen, an dem Frankfurter Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 75 angebracht waren, am Montagmorgen entwendet. Aufgrund einer ersten Auswertung von vorliegenden Videosequenzen dürfte sich die Tat gegen 4.20 Uhr ereignet haben. Der Autodieb soll eine helle Kapuzenjacke getragen haben. Wie das Fahrzeug geöffnet und letztlich gestartet wurde, steht bislang nicht fest. Seitens der Kriminalpolizei wurde umgehend eine Fahndung initiiert. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des schwarzen Wagens machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Porsche Cayenne geplündert: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) In der Straße "Am Rebstock" im Bereich der einstelligen Hausnummern machte sich ein Autoteiledieb zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 2.30 Uhr, an einem geparkten Porsche Cayenne zu schaffen. Der Täter schlug zunächst ein Fenster ein und öffnete im weiteren Verlauf den Wagen. Danach baute der Unbekannte das Lenkrad, das Navigationsgerät, den Bordcomputer, Lautsprecher und anschließend noch die beiden Frontscheinwerfer aus. Mit der Beute im Wert von mehreren tausend Euro floh der Unbekannte. Im Inneren konnte eine daktyloskopische Spur gesichert werden; möglicherweise ergeben sich im Zuge der Auswertung erste Hinweise auf den Autoteiledieb. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. Zeugensuche nach Handtaschendiebstahl - Dietzenbach

(cb) Nachdem zwei bis dato Unbekannte Täter am Montag einer Seniorin, welche zu Fuß auf der Darmstädter Straße (40er-Hausnummern) unterwegs war, die Handtasche entrissen, suchen die Ermittler Zeugen der Tat. Die 82-Jährige war gegen 13.55 Uhr, unterwegs, als sich das Duo auf Fahrrädern näherte und ihr im Vorbeifahren die Handtasche entriss. Die Diebe flüchteten auf ihren Rädern in Richtung Dreieichstraße. Dort, so der derzeitige Ermittlungsstand, haben sie die Tasche durchsucht und flüchteten mit der Geldbörse und dem Handy der Rentnerin. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- circa 14 Jahre - schwarze mittellange Haare - sehr schlank - Bekleidung: Basecap, grauer Kapuzenpullover

Täter 2:

- circa 14 Jahre - schwarze mittellange Haare - sehr schlank - Bekleidung: Basecap, dunkles Sweatshirt und dunkle Jeans

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo in Offenbach.

6. Wer hat die Garage besprüht? -Dietzenbach

(cb) Wer hat die Garage in der Erbacher Straße mit schwarzer Farbe gesprüht? Das fragen sich die Beamten der Polizeistation in Dietzenbach und suchen Zeugen der Tat. Ein Mitteiler meldete am Montagabend, gegen 19.40 Uhr, die Sachbeschädigung, bei der ein Sachschaden von etwa 100 Euro entstand, der Polizei. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Ermittler.

7. Nach Zusammenstoß: Mountainbike-Fahrer gesucht - Langen

(me) Die Polizei sucht derzeit einen noch unbekannten Radfahrer mit seinem schwarz / grauen Mountainbike. Der Biker soll am Freitag, gegen 13.10 Uhr, an einem Verkehrsunfall mit einer minderjährigen Radfahrerin beteiligt gewesen sein. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren die beiden Zweiradfahrer auf der Thomas-Münzer-Straße in entgegengesetzte Richtungen. Im weiteren Verlauf stießen der Mann und die 11-Jährige mit ihren Rädern zusammen. Das Mädchen wurde hierbei verletzt und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der Herr nach dem Unfall entfernt haben soll, ermittelt nun die Verkehrsunfallfluchtgruppe wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden über die Hotline 069 8098-5699 entgegengenommen.

Offenbach, 10.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell