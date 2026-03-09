POL-OF: Zeugensuche! Einbrecher verursachten hohen Sachschaden; Nach Alleinunfall: Ford-Fahrerin kam mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus; Feuerwerkskörper gezündet: Polizei sucht Zeugen und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche! Einbrecher verursachten hohen Sachschaden- Hanau

(cb) Einen Sachschaden von knapp 10.000 Euro hinterließen Einbrecher an einem Vereinsheim in der August-Schärttner-Straße (20er-Hausnummern) am vergangenen Wochenende. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten zwischen Samstag, 21.30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, Zutritt zu einer Kleingartenanlage. Hier Öffneten sie gewaltsam die Zugangstür und gelangten so in das Innere. Hier brachen sie dann mehrere Durchgangstüren auf. Aus aufgestellten Spielautomaten und einer Dartmaschine entfernten sie schließlich die Geldkassetten und flüchteten mit etwa 30 Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der 06181 100-123 entgegen.

2. Wer hat den schwarzen Dacia gestohlen? - Hanau

(cb) Wer hat den schwarzen Dacia gestohlen? Das fragen die Kripo-Beamten des Fachkommissariats und suchen Zeugen des Fahrzeugdiebstahls. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren Dacia Spring mit MKK-Kennzeichen auf einem Parkplatz in der Taunusstraße (60er-Hausnummern) ab. Sonntagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, musste sie feststellen, das Unbekannte ihren Wagen mit defektem Hinterreifen gestohlen hatten. Zeugen des Fahrzeugdiebstahls setzen sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 mit den Ermittlern in Verbindung.

3. Verkehrskontrollen: Überprüfungen im Hinblick auf die Fahrtauglichkeit - Hanau

(me) Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führten Polizistinnen und Polizisten des Polizeireviers Hanau am frühen Samstagmorgen Verkehrskontrollen auf der Aschaffenburger Straße durch.

In der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 4 Uhr wurden insgesamt 17 Fahrzeuge und 38 Personen durch die Ordnungshüter unter die Lupe genommen. Ein besonderes Augenmerk lag dieses Mal auf der Einhaltung der Gurtpflicht und dem Einfluss von Alkohol und / oder anderen berauschenden Mitteln.

Unter den Kontrollierten befanden sich mehrere Personen, die den Sicherheitsgurt nicht oder nicht wie vorgeschrieben angelegt hatten. Die Verkehrsteilnehmer wurden entsprechend verwarnt.

Eine 26-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis musste die Polizisten kurzzeitig mit auf das Polizeirevier, zur Abgabe einer Blutprobe, begleiten. Die Dame saß hinter dem Steuer eines Wagens, ohne offenbar die dafür benötigte Fahrerlaubnis zu besitzen. Neben der nicht vorhandenen Fahrerlaubnis stand die Lenkerin mutmaßlich noch unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis.

Neben diesem Verfahren wurden noch drei weitere Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Weitere Verkehrskontrollen werden zukünftig stattfinden.

4. Feuerwerkskörper gezündet: Polizei sucht Zeugen - Hammersbach

(fg) Sie sollen mit einem schwarzen 5er BMW unterwegs gewesen sein und in der Borngasse vor einem dortigen Wohnhaus Feuerwerkskörper gezündet haben, weshalb die Polizei ermittelt und nach Zeugen sucht. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen, gegen 0.50 Uhr, im Ortsteil Langen-Bergheim. An dem Wagen waren Frankfurter Kennzeichenschilder angebracht. Hinweise zu dem Auto und den Insassen bitte an die Wache der Polizeistation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Tank aufgebrochen und Diesel abgezapft: Polizei sucht Zeugen - Linsengericht

(me) Einen Schaden von etwa 60 Euro angerichtet und Kraftstoff in Höhe von circa 200 Euro erbeuteten Langfinger in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen. Nachdem die Gauner den Tank eines Lastkraftwagens mit MKK-Kennzeichen aufgebrochen hatten, entnahmen sie aus diesem rund 120 Liter Diesel. Mit ihrer flüssigen Beute verließen sie im Anschluss das Baustellengelände in der Unterfrankenstraße. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16.30 Uhr und 7 Uhr am Folgetag. Hinweisgeber nehmen bitte mit den Beamten aus Gelnhausen über die Rufnummer 06051 827-0 Kontakt auf.

6. Bei Einbruch: Werkzeuge, Kraftstoff und weitere Flüssigkeiten entwendet - Hasselroth

(me) Aus einer Lagerhalle in der Straße "Im Hölzernen Nägelchen" in den einstelligen Hausnummern erbeuteten Unbekannte einen kompletten Werkzeugwagen, Kraftstoff von mehreren hundert Litern und Pflanzenschutzmittel. In der Zeit zwischen Mittwoch und Sonntag hebelten die Gauner mehrere Rolltore und eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren der Halle und ihrer Räumlichkeiten. Aus den dort befindlichen Tanks und einer Zugmaschine zapften die Diebe Diesel ab. In einem Nebenraum fanden sie Pflanzenschutzmittel im Wert von etwa 2.000 Euro. Auch einen Werkzeugwagen im Wert von ebenfalls rund 2.000 Euro nahmen die Langfinger an sich und verschwanden wieder unerkannt vom dortigen Gelände. Die Kriminalpolizei aus Hanau ermittelt und nimmt Hinweise über die Hotline 06181 100-123 entgegen.

7. Nach Alleinunfall: Ford-Fahrerin kam mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus - Wächtersbach

(fg) Mit einem Rettungshubschrauber kam eine Ford-Fahrerin aus dem Main-Kinzig-Kreis nach einem Alleinunfall auf der Landesstraße 3314 am Samstagvormittag schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 42-Jährige gegen 11.45 Uhr in ihrem grauen Ford Focus von Wittgenborn kommend in Fahrtrichtung Spielberg unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Ford-Fahrerin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kollidierte letztlich mit einem Wasserdurchlauf einer Feldeinfahrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Landesstraße kurzzeitig voll gesperrt. Nach der Behandlung im Rettungswagen wurde die Frau mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden; insgesamt entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

8. Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht - Bad Soden-Salmünster

(me) Nach einem Zusammenstoß am Freitag, bei dem die beiden Außenspiegel zweier entgegengesetzt fahrender Autos kollidierten, suchen die Beamten aus Bad Orb nach einem silbernen Ford und dessen Fahrerin oder Fahrer, da sich der Wagen im Anschluss an den Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt hatte. Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der Landesstraße 3178 zwischen Bad Soden und Romsthal. Eine Reparatur des beteiligten grünen Opel Corsa dürfte sich auf mehr als 100 Euro belaufen. Zeugen der Kollision melden sich bitte auf der Polizeistation in Bad Orb (06052 9148-0).

9. Blauer Mercedes angefahren: Wer hat etwas gesehen? - Steinau an der Straße

(me) Ein bis dato noch unbekannter Wagenlenker richtete im Verlauf des Mittwochs einen Schaden von circa 3.000 Euro an einem Mercedes an, weshalb die Polizei aus Schlüchtern nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16.45 Uhr fuhr der Verursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den in der Niederzeller Straße (einstellige Hausnummern) abgestellten blauen GLA 200 mit GN-Kennzeichenschildern und beschädigte diesen im Bereich der linken Fahrzeugseite. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache unter der Telefonnummer 06661 9610-0.

10. Vermisste wieder da - Schlüchtern

Die seit Montagmorgen vermisste 20-Jährige aus Schlüchtern konnte angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

Offenbach, 09.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

