POL-OF: Wo ist Lilya Driouch?

(cb) Wo ist Lilya Driouch? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 13 Jahre alten Vermissten.

Die Schülerin ist etwa 1,54 Meter groß, von schlanker Statur und hat lange dunkle Haare. Sie trägt eine Lesebrille. Zu der Kleidung, welche die Teenagerin zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Gesuchte wurde zuletzt am Sonntagabend (8. März), gegen 19 Uhr, in der Rhönstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Lilya Driouch geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 09.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

