PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Lilya Driouch?

POL-OF: Wo ist Lilya Driouch?
  • Bild-Infos
  • Download

Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Lilya Driouch? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 13 Jahre alten Vermissten.

Die Schülerin ist etwa 1,54 Meter groß, von schlanker Statur und hat lange dunkle Haare. Sie trägt eine Lesebrille. Zu der Kleidung, welche die Teenagerin zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Gesuchte wurde zuletzt am Sonntagabend (8. März), gegen 19 Uhr, in der Rhönstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Lilya Driouch geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 09.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 09:32

    POL-OF: Verdacht ausgelegter Giftköder: Hund in Behandlung

    Bad Soden-Salmünster (ots) - (lei) Wegen mutmaßlich ausgebrachter Giftköder hat die Polizei jüngst Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Zu dem Vorfall, der bereits am 28. Februar geschah, hatte eine Hundebesitzerin entsprechend Anzeige erstattet. Demnach war die Frau mit ihrem Vierbeiner an dem Samstag gegen 11 Uhr im Stadtteil Ahl in der Nähe eines Spielplatzes ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:05

    POL-OF: Bilanz Barbarossamarkt: Mehrere Anzeigen und Platzverweise

    Gelnhausen (ots) - (lei) Tausende Besucher strömten am Wochenende zum 35. Barbarossamarkt in Gelnhausen. Für die Polizei verlief das Fest überwiegend ruhig, dennoch mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten mehrfach tätig werden und unter anderem Anzeigen aufnehmen sowie Platzverweise aussprechen. Am Freitag waren zunächst ein Kind und eine Jugendliche zwischenzeitlich als Vermisste gemeldet. Die eingesetzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren