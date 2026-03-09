Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bilanz Barbarossamarkt: Mehrere Anzeigen und Platzverweise

Gelnhausen (ots)

(lei) Tausende Besucher strömten am Wochenende zum 35. Barbarossamarkt in Gelnhausen. Für die Polizei verlief das Fest überwiegend ruhig, dennoch mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten mehrfach tätig werden und unter anderem Anzeigen aufnehmen sowie Platzverweise aussprechen.

Am Freitag waren zunächst ein Kind und eine Jugendliche zwischenzeitlich als Vermisste gemeldet. Die eingesetzten Ordnungshüter fanden die Minderjährigen jedoch schnell und brachten sie ihren Eltern zurück. Außerdem erteilten die Polizeibeamten mehrere Platzverweise und führten Gespräche mit auffälligen Personen, um potentiell von ihnen ausgehende Gefahren zu verhindern.

Kurz vor 17 Uhr meldete der Sanitätsdienst am Samstag einen 14-jährigen Jungen, der offenbar auf dem Veranstaltungsgelände im Bereich des Uferwegs von einem anderen Jugendlichen geschlagen worden war. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde vorübergehend zur Wache gebracht, wo Fingerabdrücke ab- und Lichtbilder aufgenommen wurden. Am späten Abend wurde die Polizei zu einem Randalierer gerufen, der kontrolliert und anschließend vom Gelände verwiesen wurde.

Gegen 17.25 Uhr am Sonntag erhielten die Polizistinnen und Polizisten eine Meldung, wonach mehrere jugendliche Mädchen im Bereich "Im Ziegelhaus" von einem Marktbesucher verdächtig angesprochen worden sein sollen. Die Personalien des 47-Jährigen wurden festgestellt, auch für ihn war der Besuch des Festes an dem Tag beendet.

Knapp 40 Minuten später hatten es die Einsatzkräfte mit einem 15-Jährigen zu tun. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des Ladendiebstahles ermittelt, da er zuvor aus einem auf dem Marktgelände befindlichen 24-7-Selbstbedienungsladen Waren gestohlen haben soll. Er wurde im Anschluss an Erziehungsberechtigte überstellt.

Gerufen wurde die Polizei auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich kurz nach 19 Uhr am Obermarkt zugetragen hat und mehrere Strafanzeigen nach sich zog. Nach ersten Erkenntnissen waren dort zwei Männer im Alter von 47 und 48 Jahren körperlich aneinandergeraten, weswegen gegen beiden wegen Verdachts der Körperverletzung ermittelt wird. Drei Begleiter des 47-Jährigen gingen daraufhin offenbar dazwischen und sollen zusammen auf den 48-Jährigen eingeschlagen haben. Auf die Situation wurden zwei weitere Männer aufmerksam und schritten ein, um die Beteiligten zu trennen. Im Zuge dessen soll einer der Beteiligten der vorherigen Auseinandersetzungen einem der Einschreitenden in den Rücken gesprungen sein, ein anderer habe ihm ins Gesicht geschlagen, woraufhin dieser sich verteidigt habe.

Ein ebenfalls jugendlicher Marktbesucher wurde später, gegen 20.30 Uhr, durch eine andere Gruppe mit Pfefferspray angegriffen und auch hier war der Tatort "Im Ziegelhaus". Der 15-Jährige begab sich aufgrund von Atembeschwerden selbstständig zu den Rettungskräften, sodass die Polizei erst verspätet alarmiert wurde. Eine Fahndung nach den Tätern erbrachte bislang keine Ergebnisse. Der Verletzte kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zu allen Straftaten sucht die Polizei nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

