POL-OF: Vermisstensuche nach Jason Dennis Hornberger

(fg) Wo ist Jason Dennis Hornberger aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 15 Jahre alten Vermissten.

Zuletzt wurde der Jugendliche am Dienstagnachmittag (3. März 2026), gegen 15.30 Uhr, in der Straße "Steinheimer Vorstadt" in Hanau gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Der Kriminalpolizei liegt nachfolgende Personenbeschreibung vor:

- männlich, 1,70 Meter groß, wirkt älter - lockiges, dunkelblondes Haar - markantes Gesicht (oval, große Nase, Muttermal) - hat eine tiefe Stimme - Bekleidung: hat in der Regel eine Jeans an; möglicherweise mit einer hellbraunen Weste unterwegs

In der Vergangenheit hielt sich der Gesuchte oftmals in Frankfurt am Main oder Offenbach auf. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Jason Dennis Hornberger geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten aus dem Jahr 2024 ist der Meldung beigefügt. (Quelle: PP Südosthessen)

