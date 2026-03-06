Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hyundai Tucson gestohlen: Zeugen gesucht!; Streife stoppte 17-jährigen E-Scooter-Fahrer: Ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss unterwegs; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Hyundai Tucson gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Autodiebe stahlen am Donnerstag einen auf einem Parkplatz in der Kurt-Tucholsky-Straße abgestellten Hyundai Tucson. Die Kriminalpolizei hat den schwarzen Wagen, an dem OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 1076 angebracht waren, umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Der Eigentümer hatte den Hyundai am Nachmittag, gegen 13.30 Uhr, auf dem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Bei seiner Rückkehr, gegen 19.15 Uhr, stellte der den Diebstahl fest und informierte die Polizei. Wie es den Tätern gelang, das Auto zu öffnen und mit diesem davonzufahren, steht bislang nicht fest. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl beziehungsweise zum Verbleib des schwarzen Fahrzeugs geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Streife stoppte 17-jährigen E-Scooter-Fahrer: Ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss unterwegs - Offenbach

(lei) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer überprüft. Der Jugendliche war in der Rheinstraße unterwegs und geriet auf Höhe des Polizeipräsidiums in den Fokus einer Zivilstreife, da an seinem Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass für den E-Scooter seit dem 1. März 2026 kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Der 17-Jährige aus Offenbach erklärte, er habe davon keine Kenntnis gehabt. Während der Kontrolle führten die Beamten zudem Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durch. Diese erhärteten den Verdacht, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde - Ergebnis: positiv auf THC. Der 17-Jährige wurde anschließend zur Durchführung einer Blutentnahme vorübergehend auf eine Dienststelle gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

3. Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung: Unbekannter setzte Reizstoff ein - Langen

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen sprühte ein Unbekannter einem Mann aus Langen am Freitagmorgen, kurz nach 1 Uhr, in der Darmstädter Straße vor einem dortigen Billard Café mit einem Reizstoffsprühgerät in dessen Gesicht. Zuvor seien die beiden in Streit geraten. Aufgrund des Angriffs erlitt der 32-Jährige Augenreizungen. Der etwa 28 Jahre alte Unbekannte floh im Anschluss. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine normale Statur und einen schwarzen Dreitagebart. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Schildmütze. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

4. Fahrdienstleister bedroht: Zeugen gesucht! - Dreieich

(fg) Ein Unbekannter konnte seine gebuchte Fahrt am Donnerstagnachmittag nicht bezahlen, bedrohte den 29-jährigen Corolla-Fahrer daraufhin mit einem Messer und floh. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Der Sachverhalt trug sich im Ortsteil Sprendlingen in der Kanonenstraße (10er-Hausnummern) gegen 15.30 Uhr zu. Eine Personenbeschreibung des Täters, der sich zu Fuß entfernte, gibt es nicht. Daher werden Hinweisgeber gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Wertgegenstände nach Schockanruf übergeben: Wer sah den Abholer? - Dreieich

(fg) Nach einem vorangegangenem Schockanruf übergab eine Seniorin am Donnerstag, gegen 18 Uhr, unter anderem Schmuck sowie Münzen an einen bis dato unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei sucht nun nach dem Trickbetrüger, zu dem nachfolgende Personenbeschreibung vorliegt:

- männlich, 50 bis 55 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß - volle, schwarze Haare, nach hinten zurückgekämmt - bekleidet mit einer dunkelgrauen, hüftlangen sowie sportlichen Jacke und einer schwarzen Stoffhose - hatte eine schwarze Umhängetasche dabei

Vorausgegangen war der Anruf, bei dem ein weiterer Unbekannter nach einem tödlichen Unfall Kaution für eine Familienangehörige der Seniorin forderte. Letztlich kam es im Horst-Schmidt-Ring in Sprendlingen zur Übergabe der Wertgegenstände. Zeugen, die den Abholer gesehen haben und Hinweise zu diesem geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell