POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 11. Kalenderwoche 2026

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie an Schulwegen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

09.03.2026:

Offenbach am Main, Beethovenstraße (Schulweg);

10.03.2026:

Rodgau, Weiskirchen, Alfred-Delp-Straße (Schulweg);

11.03.2026:

Offenbach, Mühlheimer Straße;

12.03.2026:

Seligenstadt, L 3121;

13.03.2026:

Neuberg, Ravolzhausen, L 3445 (Unfallschwerpunkt);

14.03.2026 und 15.03.2026:

Bad Soden-Salmünster, BAB 66, Höhe Ein- und Ausfahrten (Lärmschutz).

Offenbach, 06.03.2026, Pressestelle, Felix Geis

