POL-OF: 50-Jähriger soll mehrere Autos und Deko-Artikel beschädigt haben: Polizei sucht zwei mögliche Zeuginnen

Bruchköbel (ots)

(lei) Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen einen 50-jährigen Mann vorläufig festgenommen, gegen den nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt wird.

Dem Einsatz waren mehrere Notrufe kurz nach 7.30 Uhr vorausgegangen. Zeugen hatten gemeldet, dass ein Mann im Kurvenbereich der August-Bebel-Straße drei geparkte Fahrzeuge beschädige. Wenig später trafen die herbeigeeilten Polizisten den aus Bruchköbel stammenden Tatverdächtigen eine Straße weiter in der Nähe eines Supermarktes an und nahmen ihn vorläufig fest.

Im Zuge erster Befragungen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Mann in dem Wohnhaus, in dem er lebt, mehrere Dekorationsgegenstände beschädigt haben soll. Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro beziffert.

Die Hintergründe der Taten sind bislang weitgehend unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere werden zwei bislang unbekannte Frauen gesucht, die den Vorfall mit den Autos beobachtet haben sollen und als wichtige Zeuginnen infrage kommen. Eine der beiden sei zur Tatzeit vorbeigelaufen und habe das Geschehen offenbar mit ihrem Mobiltelefon gefilmt. Bei der zweiten könnte es sich um eine Anwohnerin handeln. Die beiden Frauen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langenselbold unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

