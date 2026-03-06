PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 50-Jähriger soll mehrere Autos und Deko-Artikel beschädigt haben: Polizei sucht zwei mögliche Zeuginnen

Bruchköbel (ots)

(lei) Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen einen 50-jährigen Mann vorläufig festgenommen, gegen den nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt wird.

Dem Einsatz waren mehrere Notrufe kurz nach 7.30 Uhr vorausgegangen. Zeugen hatten gemeldet, dass ein Mann im Kurvenbereich der August-Bebel-Straße drei geparkte Fahrzeuge beschädige. Wenig später trafen die herbeigeeilten Polizisten den aus Bruchköbel stammenden Tatverdächtigen eine Straße weiter in der Nähe eines Supermarktes an und nahmen ihn vorläufig fest.

Im Zuge erster Befragungen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Mann in dem Wohnhaus, in dem er lebt, mehrere Dekorationsgegenstände beschädigt haben soll. Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro beziffert.

Die Hintergründe der Taten sind bislang weitgehend unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere werden zwei bislang unbekannte Frauen gesucht, die den Vorfall mit den Autos beobachtet haben sollen und als wichtige Zeuginnen infrage kommen. Eine der beiden sei zur Tatzeit vorbeigelaufen und habe das Geschehen offenbar mit ihrem Mobiltelefon gefilmt. Bei der zweiten könnte es sich um eine Anwohnerin handeln. Die beiden Frauen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langenselbold unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 06:02

    POL-OF: Sechsstelliger Schaden bei Gebäudebrand

    Neuberg (ots) - (lei) Nach einem Brand in einem Gebäude mit Lagerhalle und Wohnräumen in Ravolzhausen ist das betroffene Objekt derzeit nicht mehr nutzbar. Ein Teil des Gebäudes ist nach ersten Einschätzungen sogar einsturzgefährdet. Das Feuer war am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in dem Gebäude in der Straße "Im Unterfeld" ausgebrochen. Mehrere Anwohner hatten wegen starker Rauchentwicklung den Notruf gewählt. ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 17:07

    POL-OF: Kripo bittet um Hinweise: Trickdieb erbeutete Kuvert mit Bargeld

    Rodgau (ots) - (lei) Flink und listig agierte ein bislang unbekannter Trickdieb am Donnerstagvormittag in Dudenhofen, als er eine Seniorin um ihr Bargeld brachte. Nicht nur nach ihm, sondern auch nach Zeugen sucht jetzt die Kriminalpolizei. Der dunkel gekleidete Langfinger mit gepflegtem Erscheinungsbild soll 1,65 bis 1,75 Meter groß gewesen und mit einer dunklen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 14:16

    POL-OF: Rücknahme Vermisstenfahndung: 70-Jähriger wieder da

    Hanau (ots) - (fg) Die Vermisstensuche nach einem 70-Jährigen aus Hanau wird hiermit zurückgenommen. Der Gesuchte wurde im Dienstgebiet des Polizeireviers Hanau angetroffen und in eine Fachklinik gebracht. Offenbach, 05.03.2026, Pressestelle, Felix Geis Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen - Pressestelle - Spessartring 61 63071 Offenbach am Main ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren