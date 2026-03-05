Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kripo bittet um Hinweise: Trickdieb erbeutete Kuvert mit Bargeld

Rodgau (ots)

(lei) Flink und listig agierte ein bislang unbekannter Trickdieb am Donnerstagvormittag in Dudenhofen, als er eine Seniorin um ihr Bargeld brachte. Nicht nur nach ihm, sondern auch nach Zeugen sucht jetzt die Kriminalpolizei. Der dunkel gekleidete Langfinger mit gepflegtem Erscheinungsbild soll 1,65 bis 1,75 Meter groß gewesen und mit einer dunklen Kopfbekleidung bekleidet gewesen sein.

Zugetragen hat sich die Tat gegen 10.20 Uhr im Sperberweg im Bereich der 20er-Hausnummern. Dort hatte der Mann die Rentnerin in ein Gespräch verwickelt, indem er sie fragte, ob sie Kleingeld wechseln könne. Währenddessen habe er in ihre Tasche, die sich neben ihr auf dem Sitz ihres Krankenfahrstuhls befand, gegriffen und hieraus ein Briefkuvert mit einer hohen dreistelligen Bargeldsumme entwendet. Danach verschwand er. Wer Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, möge sich bei den Beamten unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell