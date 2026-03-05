Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Zusammenstoß: Polizei sucht flüchtigen Radfahrer; 18-Jähriger bei Auseinandersetzung leicht verletzt; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Nach Zusammenstoß: Polizei sucht flüchtigen Radfahrer - Hanau

(me) Am Mittwochnachmittag kam es im Bereich der Einfahrt eines Einkaufsmarktes zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Gegen 16.30 Uhr touchierte der Biker mit seinem Rad einen VW Polo, der gerade dabei war, das Grundstück in der Brown-Boveri-Straße (20er-Hausnummern) zu verlassen. Nach einem kurzen Gespräch habe sich der Mann, der ein blaues Hemd trug, offenbar unverletzt in unbekannte Richtung entfernt. Sein Zweirad ließ er zuvor an der Unfallstelle zurück. Der entstandene Schaden an dem Kleinwagen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120).

2. Bei Auseinandersetzung: 18-Jähriger leicht verletzt - Nidderau

(fg) Am Mittwochabend, gegen 19.50 Uhr, sollen zwei Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren einen 18-Jährigen in einer Parkanlage in der Alexandra-Harder-Straße in Windecken körperlich angegangen und diesen hierdurch leicht im Gesicht verletzt haben. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Die beiden Unbekannten sollen zuvor mit einer Familienangehörigen des späteren Geschädigten aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten sein. Die Jugendliche rief daher den 18-Jährigen an und bat um Hilfe. Kurz nach seinem Erscheinen kam es dann zu mehreren Faustschlägen seitens der Unbekannten. Der Polizei liegen nachfolgende Personenbeschreibungen vor.

Person 1:

- relativ klein, braune, kurze sowie wellige Haare, Bartansatz

Person 2:

- relativ groß, schwarzes sowie kurzes Haar

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold.

3. Elektrogeräte und Baustellenzubehör geklaut: Zeugensuche! - Gelnhausen

(fg) Aus einem verschlossenen Baustellencontainer in der Straße "Am Sandborn" im Ortsteil Meerholz haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch diverse Elektrogeräte und weiteres Baustellenzubehör entwendet. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster kletterten die Diebe ins Innere und nahmen die Beute an sich. Mit dieser flohen sie über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 18.35 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 750 Euro. Zeugen, die im Bereich der dortigen Baustelle Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

Offenbach, 05.03.2026, Pressestelle, Felix Geis

