POL-OF: Ermittlungen gegen 36-Jährigen wegen Verdachts der Bedrohung zum Nachteil eines Fahrkartenkontrolleurs; Hakenkreuze auf Schultoilette; Radlader von Baustelle geklaut: Zeugensuche der Polizei und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Ermittlungen gegen 36-Jährigen wegen Verdachts der Bedrohung zum Nachteil eines Fahrkartenkontrolleurs - Hanau

(lei) Ein 36 Jahre alter Mann muss sich seit Montag wegen Verdachts der Bedrohung verantworten und sich einem entsprechenden Strafverfahren stellen. Der Vorfall habe sich kurz vor 12 Uhr in der Buslinie X93 zugetragen. Nach einer vorausgegangenen Diskussion soll er einen 37 Jahre alten Fahrkartenkontrolleur mit einer Übersetzungs-App bedroht haben. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest und stellten seine Personalien fest. Zudem musste er zur Abnahme von Fingerabdrücken und Aufnahme von Lichtbildern mit auf die Dienststelle. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen (06181 100-123).

2. Audi beim Ein- oder Ausparken beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Hanau

(me) Am Montag, zwischen 11 Uhr und 13.50 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Wagenlenker einen Audi und fuhr im Anschluss einfach davon. Die Beamten des Polizeireviers in Hanau suchen deshalb nach Zeugen des Verkehrsunfalls, der sich in der Kastanienallee (50er-Hausnummern) ereignet hatte. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den A4 mit HU-Kennzeichenschildern fuhr. Die Reparatur der Beschädigungen dürfte mehrere tausend Euro kosten. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120.

3. Hakenkreuze auf Schultoilette - Maintal

(cb) Mehrere Hakenkreuze sowie beleidigende Schriftzüge hinterließen bislang Unbekannte in einer Toilettenkabine einer Schule in der Ascher Straße (60er-Hausnummern), weshalb die Staatsschutzabteilung die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Schmierereien, durch welche ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand, stellte ein Mitarbeiter der Schule am Freitagvormittag fest. Die Beamten der Kripo nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Radlader von Baustelle geklaut: Zeugensuche der Polizei - Maintal

(me) Ein nicht alltägliches Objekt der Begierde fiel Langfingern zwischen Montag und Dienstag ins Auge. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 10.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten widerrechtlich Zugang zu einem auf einer Baustelle in der Straße "Eichenheege" (einstellige Hausnummern) abgestellten Radlader. Den Dieben gelang es, den Radlader zu starten und mit diesem das Gelände in unbekannte Richtung zu verlassen. Der Wert der Baumaschine beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich über die Rufnummer 06181 100-123 bei den Beamten in Hanau zu melden.

5. Erneute Verkehrskontrollen: positives Feedback aus der Bevölkerung - Schlüchtern

(fg) Beamtinnen und Beamte der Polizei Schlüchtern haben am Dienstag mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz erneut gezielte Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsbereich der Station im Main-Kinzig-Kreis durchgeführt. Die stationären Kontrollen fanden von 9 Uhr bis 16.30 Uhr an wechselnden Örtlichkeiten statt; nebst präventiven Aspekten lag der Fokus zudem auf der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Bei insgesamt 89 kontrollierten Fahrzeugen stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten 25 Verstöße fest. In allen Fällen handelte es sich um geringfügige Ordnungswidrigkeiten im Verwarnbereich. Schwerwiegende Verkehrsverstöße wurden nicht geahndet. Besonders erfreulich war das durchweg positive Feedback aus der Bevölkerung. Viele Bürgerinnen und Bürger äußerten Verständnis für die Maßnahmen und begrüßten die sichtbare Präsenz der Polizei. Die Ordnungshüter appellieren weiterhin an alle Verkehrsteilnehmenden, die geltenden Vorschriften zu beachten und durch verantwortungsbewusstes Verhalten zur Sicherheit im Straßenverkehr beizutragen.

Offenbach, 04.03.2026, Pressestelle, Felix Geis

