POL-OF: Kriminalpolizei bittet um Hinweise: 59-Jähriger durch zwei Unbekannte geschlagen und beraubt

Obertshausen (ots)

(lei) Zwei dunkel gekleidete und etwa 1,75 Meter große Männer Anfang 20 haben am späten Dienstagabend einen 59-Jährigen beraubt und ihn verletzt. Zugetragen hat sich die Tat in einer Tiefgarage in der Birkenwaldstraße 38 gegen 22 Uhr.

Gegenüber der hinzugeeilten Polizei äußerte der Mann, dass er auf dem Weg zu seinem Auto unvermittelt von den beiden Unbekannten angegangen und mit einem schwarzen knüppelartigen Gegenstand geschlagen wurde. Als er am Boden lag, durchsuchten die Räuber seine Taschen und entnahmen daraus unter anderem seine Geldbörse sowie ein Mobiltelefon, ehe sie damit in unbekannte Richtung flohen.

Während der 59-Jährige in einem hinzugerufenen Rettungswagen versorgt wurde, fahndeten die Beamten mit mehreren Streifen nach den Tätern; einer hatte kurze Afro-Locken, sein Komplize kurze, glatte Haare. Die Kriminalpolizei aus Offenbach ist bereits eingeschaltet, sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zu den Flüchtigen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

