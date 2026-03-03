Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beamte kontrollierten den gewerblichen Personen- und Güterverkehr; Bargeld und Zigaretten aus Tankstelle geklaut; Zeugensuche nach Einbruch in Postfiliale und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Beamte kontrollierten den gewerblichen Personen- und Güterverkehr - Bundesautobahn 3 / Rodgau-Weiskirchen

(cb) Die Spezialisten des Sachgebietes Verkehrsüberwachung/Verkehrselektronik des Polizeipräsidiums Südosthessen führten am Montag, zwischen 9 Uhr und 15 Uhr im Bereich der Tank- und Rastanlage Weiskirchen in beiden Fahrtrichtungen Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs mit dem Fokus auf Großraum- und Schwertransporte durch. Die Ordnungshüter registrierten bei einem albanischen und bei einem tschechischen Großraum- und Schwertransport jeweils Verstöße gegen die Auflagen der Ausnahmegenehmigungen, wodurch die Fahrt unrechtmäßig war. In beiden Fällen wurde ein Einziehungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Dem Fahrer eines Pritschenwagens mit Anhänger mussten die Gesetzeshüter ebenfalls die Weiterfahrt untersagen, denn sein Gespann war, wie man durch eine Verwiegung vor Ort feststellte, um knapp 25 Prozent überladen. Darüber hinaus war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Während der gesamten Kontrolle leiteten die Beamten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, auch wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften und Geschwindigkeitslimits. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen.

2. Bargeld und Zigaretten aus Tankstelle geklaut - Heusenstamm

(me) Langfinger drangen im Verlauf der Nacht von Montag auf Dienstag in die Lagerräume einer Tankstelle in der Frankfurter Straße ein und nahmen dort Beute im Wert von etwa 1.800 Euro an sich. Über ein gewaltsam geöffnetes Garagentor und eine ebenso brachial geöffnete Tür verschafften sich die Eindringlinge Zugang zu einem Lagerraum. Hier fanden die Gauner Bargeld und etwa 15 Stangen Zigaretten vor. Nachdem sie die Gegenstände an sich genommen hatten, verschwanden die Diebe wieder in der Nacht. Die Tat ereignete sich zwischen 22 Uhr und 5.10 Uhr. Die Kriminalpolizei aus Offenbach nimmt Hinweise unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

3. Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet - Obertshausen

(fg) Die Polizei hat am Montagabend Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen einen 55-Jährigen eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann aus Offenbach gegen 20.50 Uhr zunächst in einen Bus der Linie X19, in dem sich zu diesem Zeitpunkt lediglich eine Jugendliche befand, eingestiegen sein. Obwohl im Bus sämtliche Sitzplätze frei waren, habe sich der alkoholisierte Mann unmittelbar neben die Teenagerin gesetzt. Im weiteren Verlauf soll der 55-Jährige die Jugendliche mehrfach mit seinem rechten Arm, insbesondere dem Ellenbogen, berührt haben. Auch beim anschließenden Ausstieg soll der Beschuldigte der Geschädigten keinen Platz gemacht haben, sodass sie sich an ihm vorbeidrängen musste. Der Busfahrer informierte die Polizei über den Vorfall und lotste die alarmierte Streife letztlich an den Bahnhof in Obertshausen. Zuvor hinderten inzwischen zugestiegene Gäste den 55-Jährigen am Ausstieg; der vorbildlich handelnde Busfahrer, der bereits folgerichtig die Polizei informiert hatte, hielt die Zugangstüren bis zum Eintreffen der Streife zudem kurzzeitig geschlossen. Da der Verdächtige unter dem Einfluss von Alkohol stand und einen Wert von 1,63 Promille pustete, musste er auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

4. Beim Überholen den Spiegel abgefahren und geflüchtet - Dietzenbach / Rodgau

(me) Die Polizei aus Dietzenbach ermittelt seit Sonntagmittag wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang einen schwarzen Kastenwagen. Gegen 15.05 Uhr soll die Fahrerin oder der Fahrer des Sprinters, der keine Fenster im rückwärtigen Bereich gehabt haben soll, einen schwarzen Honda auf der Kreisstraße 174 überholt haben. Bei diesem Vorgang blieb der Verursacher mit seinem Spiegel am Spiegel des CR-V hängen und richtete so einen Schaden von etwa 3.000 Euro an. Anstatt anzuhalten, fuhr der Unfallbeteiligte einfach davon. Zeugen der Kollision melden sich bitte auf der Wache unter der Rufnummer 06074 837-0.

5. Zeugensuche nach Einbruch in Postfiliale - Dreieich

(fg) Im Ortsteil Offenthal im dortigen Herrenwiesenweg sind Unbekannte zwischen Samstagmittag, 12.30 Uhr und Montagmorgen, 8.30 Uhr, in die Räumlichkeiten einer dortigen Poststelle eingedrungen. Über ein eingedrücktes Fenster waren die Täter in den Innenraum geklettert, wo sie im Kassenbereich unter anderem Bargeld einsackten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flohen die Einbrecher über das WC-Fenster. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Einbruch in Pflegeinrichtung: Dieb musste fliehen - Rödermark

(me) Seit Dienstag ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann. Der Eindringling war dunkel gekleidet und soll ein Oberteil mit einer Kapuze getragen haben. Zudem habe er einen Rucksack mit sich geführt. Gegen 22.15 Uhr wurde ein Zeuge auf den Einbrecher aufmerksam, der auf bislang unbekannte Art und Weise in die Räumlichkeiten des Altenwohnheims in der Zwickauer Straße gelangt war. Nachdem er erkannt worden war, ergriff der Langfinger die Flucht. Zuvor hatte er rund 400 Euro an Bargeld an sich nehmen können. Hinweisgeber nehmen bitte über die 069 8098-1234 mit den Ermittlern aus Offenbach Kontakt auf.

7. Nach Zusammenstoß mit einem Fußgänger: Flüchtige Wagenlenkerin gesucht - Langen

(me) Am Samstagabend wurde ein minderjähriger Fußgänger in der Südlichen Ringstraße (100er-Hausnummern) im Bereich einer dortigen Verkehrsinsel angefahren und hierdurch verletzt. Die bis dato noch unbekannte Wagenlenkerin fuhr nach dem Zusammenstoß mit dem Jungen, der sich gegen etwa 18.50 Uhr ereignete, einfach davon. Aus diesem Grund ermittelt nun die Unfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Bei dem Wagen der Unfallbeteiligten soll es sich um einen schwarzen 3er-BMW gehandelt haben. Nach den derzeitigen Erkenntnissen trug der Zehnjährige eine Fraktur seines Fußes davon. Zeugen des Zusammenstoßes melden sich bitte über die 069 8098-5699 bei den Ermittlern in Offenbach.

Offenbach, 03.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell