Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer stürzte und kam ins Krankenhaus

Hanau (ots)

(lei) Zwischen Kilianstädten und Mittelbuchen führte ein Überholmanöver am Montagnachmittag zu einem Sturz eines jungen Motorradfahrers.

Der 20-Jährige, so die ersten Erkenntnissen, wollte gegen 17.30 Uhr im Bereich des Ortsausgangs von Mittelbuchen (Kilianstädter Straße) zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen und scherte hierzu aus. Im gleichen Moment setzte der vorausfahrende Transporter-Fahrer ebenfalls zum Überholen an, sodass es zum Kontakt zwischen den beiden Überholenden kam. Der Biker kollidierte anschließend mit der Leitplanke, stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und kam anschließend zur Behandlung möglicher Verletzungen in ein Krankenhaus.

Aus dem Zusammenstoß resultierten an dem Transporter Kratzer und Dellen am Kotflügel sowie am Außenspiegel, bei dem Motorrad dürfte Totalschaden entstanden sein. Unfallzeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 beim Polizeirevier Hanau.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

