PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Michail Kotschergin?

POL-OF: Wo ist Michail Kotschergin?
  • Bild-Infos
  • Download

Hanau (ots)

(cb) Wo ist Michail Kotschergin aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 70-Jährigen.

Herr Kotschergin ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Statur und lange blonde Haare. Der Vermisste wurde zuletzt am Montagmittag, 2. März, im Bereich der Julius-Leber-Straße gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste einen roten Pullover, eine rote Hose und einen Hut (Art Strohhut).

Herr Michail Kotschergin könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Michail Kotschergin geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 03.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 06:59

    POL-OF: Motorradfahrer stürzte und kam ins Krankenhaus

    Hanau (ots) - (lei) Zwischen Kilianstädten und Mittelbuchen führte ein Überholmanöver am Montagnachmittag zu einem Sturz eines jungen Motorradfahrers. Der 20-Jährige, so die ersten Erkenntnissen, wollte gegen 17.30 Uhr im Bereich des Ortsausgangs von Mittelbuchen (Kilianstädter Straße) zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen und scherte hierzu aus. Im gleichen Moment setzte der vorausfahrende Transporter-Fahrer ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 17:44

    POL-OF: Untersuchungshaft gegen 39-jährige Tatverdächtige

    Heusenstamm (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen Nachdem die Polizei am Freitag (27. Februar) eine Tatverdächtige in Verbindung mit dem am Mittwoch (25. Februar) in der Ottostraße aufgefundenen leblosen Körper vorläufig festnehmen konnte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6224107, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren