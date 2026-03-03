Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Michail Kotschergin?

Hanau (ots)

(cb) Wo ist Michail Kotschergin aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 70-Jährigen.

Herr Kotschergin ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Statur und lange blonde Haare. Der Vermisste wurde zuletzt am Montagmittag, 2. März, im Bereich der Julius-Leber-Straße gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste einen roten Pullover, eine rote Hose und einen Hut (Art Strohhut).

Herr Michail Kotschergin könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Michail Kotschergin geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 03.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell