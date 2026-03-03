Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei hatte Motorräder im Visier

Südosthessen (ots)

(cb) Bei herrlichem Frühlingswetter führten Beamte des Sachgebiets "Tuner, Raser und Poser (kurz: TRuP) der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste am Sonntag eine Reihe von Motorradkontrollen durch. Während der Streifenfahrt auf der Bundesstraße 45 fielen den eingesetzten Ordnungshütern vermehrt Biker auf, weshalb sich die Beamten entschlossen, diesen zu folgen, um eine Kontrolle durchzuführen. Auf einem Gelände in Ilbenstadt (Wetterau) fand augenscheinlich ein Treffen statt. Dort trafen die Beamten schließlich auf etwa 200 Motorradfahrer und deren Maschinen. Bereits nach einer ersten Sichtkontrolle stellten die Gesetzeshüter fest, dass auch nicht ordnungsgemäße Krafträder vor Ort waren.

So unterzogen die Spezialisten gegen 13 Uhr ein Motorrad der Marke Husqvarna einer Kontrolle und mussten feststellen, dass der 28-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auch das angebrachte Kennzeichen, so der derzeitige Ermittlungsstand, war nicht für das kontrollierte motorisierte Zweirad ausgegeben. Zudem erhärtete ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest die Vermutung, dass der Biker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Bei der Inaugenscheinnahme des Motorrades fiel außerdem auf, dass der Hinterreifen teilweise bis auf das Stahlgewebe abgefahren war, sodass die Maschine sichergestellt wurde. Das zweirädrige Fahrzeug soll nun einem Gutachter vorgestellt werden. Auf den Fahrer kommen gleich mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs und der Urkundenfälschung zu. Außerdem wurden gegen den 28 Jahre alten Mann mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren, unter anderem wegen Nutzung eines Kraftrades ohne Zulassung, eingeleitet.

Nur eine Stunde später bemerkten die Ordnungshüter ein Elektrorad, welches ohne Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 31-jährige Fahrer über keine Fahrerlaubnis verfügt und das Elektrorad der Marke Surron weder ordnungsgemäß zugelassen noch versichert war. Das Elektrorad wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Auch hier besteht der Verdacht, dass die Leistung des motorisierten zweirädrigen Gefährtes unerlaubt angehoben wurde. Die Polizei wird auch zukünftig entsprechende Kontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.

Damit die Motorradsaison unfallfrei bleibt, hier ein paar wichtige Tipps der Polizei Südosthessen:

Technik und Sicherheit

- Checken Sie Ihre "Maschine" gründlich nach der Winterpause - Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck - Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm (keine sogenannten "Braincaps"), Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel - Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern - Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind Sie besser erkennbar und werden früher gesehen

Fahrtipps

- Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht - Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht - Fahren Sie vorausschauend - Seien Sie stets bremsbereit - Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an - Schneiden Sie keine Kurven - In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen - Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicherheitstraining - Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander

Das Polizeipräsidium Südosthessen informiert über die verschiedenen Aktionen in Zusammenhang mit der Motorradsaison 2026 über die sozialen Medien (etwa via Facebook oder Instagram) sowie auf der Homepage der Polizei Hessen unter: www.polizei.hessen.de.

Erneut sind von der Polizei in Südosthessen drei Biker-Safety-Touren geplant (wir berichteten: https://www.polizei.hessen.de/praevention/gemeinsam-sicher-in-hessen/sicher-im-strassenverkehr/biker-safety-tour-in-suedosthessen). Im Rahmen dieser circa 1,5-stündigen Touren werden - begleitet von polizeilichen Motorradfahrern - Gefahrenpunkte abgefahren und Gefahrensituationen sowie das Thema Lärm und die Erkennbarkeit im Straßenverkehr besprochen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell