Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rassistische Schmierereien: Zeugensuche!

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Rassistische Schmierereien: Zeugensuche! - Offenbach (cb) Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen, nachdem im Stadtgebiet von Offenbach zwei rassistische Schmierereien durch Mitarbeiter der Stadt festgestellt und am Dienstag folgerichtig der Polizei gemeldet worden waren. Auf einen Verteilerkasten in der Christian-Pleß-Straße (20er-Hausnummern) schmierten Unbekannte einen rassistischen Schriftzug und verursachten dadurch einen Sachschaden von schätzungsweise 50 Euro. Für den Schriftzug nutzen die Täter einen silberfarbenen Filzmarker. Ebenfalls mit einem silbernen Filzmarker schrieben Unbekannte einen rassistischen Schriftzug auf mehrere Gehwegplatten in der Hafenallee (60er-Hausnummern). Hierdurch entstand ein Sachschaden von ungefähr 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Die Beamten bitten unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

2. Grauer Mercedes bei Parkvorgang beschädigt: Polizei sucht Zeugen! - Offenbach

(fg) Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstagabend einen in der Löwenstraße im Bereich der 20er-Hausnummern abgestellten Mercedes beschädigt. Vermutlich bei einem Parkvorgang stieß der Verursacher gegen die Heckstoßstange des grauen Wagens und rief hierdurch einen Schaden von rund 2.500 Euro hervor. Ohne sich zu kümmern, floh der Verursacher vom Unfallort. Das Unfallgeschehen ereignete sich zwischen 20 Uhr und 23.55 Uhr. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. E-Scooter im Blick: Gemeinsame Kontrollen mit dem Ordnungsamt - Heusenstamm

(me) Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Heusenstamm führten Polizistinnen und Polizisten am Dienstag Fahrzeugkontrollen durch. In der Zeit zwischen 7 Uhr und 8 Uhr nahmen die Ordnungshüter E-Scooter im Bereich der Leibnizstraße genauer unter die Lupe. Neben informativen Gesprächen im Hinblick auf den zum 1. März stattgefundenen Versicherungskennzeichenwechsel (von grün zu schwarz) wurden die Fahrerinnen und Fahrer auch auf etwaige Gefahren bei der Teilnahme am Straßenverkehr mit den Elektrokleinstfahrzeugen hingewiesen. Insgesamt wurden 26 E-Roller auf ihre ordnungsgemäße Zulassung und 27 Personen auf ihre Fahrtauglichkeit überprüft. In acht Fällen kam es hierbei zu Beanstandungen, weshalb entsprechende Verfahren eingeleitet wurden.

In Zusammenhang mit der Nutzung eines E-Scooters gibt die Polizei noch folgende Tipps:

- das Mindestalter zum Führen liegt bei 14 Jahren - Versicherungspflicht (jedes Jahr ein neues Kennzeichen (1. März bis 28./29. Februar) - keine Helmpflicht aber das Tragen wird empfohlen, um bei Stürzen Kopfverletzungen vorzubeugen - pro Scooter nur eine Person - es gelten die gleichen Regeln in Bezug auf die Einnahme von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln

4. Einbruch in Lebensmittelmarkt: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(cb) Nachdem ein bis dato unbekannter Mann am Dienstag in ein Lebensmittelgeschäft in der Werner-Hilpert-Straße (einstellige Hausnummern) eingebrochen war, suchen die Beamten des Fachkommissariats Zeugen der Tat. Der etwa 45 Jahre alte Unbekannte hebelte gegen 2.30 Uhr ein Fenster über der Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Hier nahm der vollbärtige Einbrecher, welcher eine dunkelblaue Kappe mit Schriftzug und pinken Akzenten aufhatte, mehrere Waren an sich. Zudem hantierte der Täter, der eine blaue Trainingsjacke, eine dunkle Jeanshose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle und weißen Schnürsenkeln trug, an der Kasse herum. Er flüchtete letztlich mit Bargeld und der zuvor eingesteckten Ware. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

5. Zeugen gesucht: Hakenkreuzschmierereien auf Aussichtsplattform - Dietzenbach

(cb) Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessens ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, nachdem Unbekannte Hakenkreuze und Schriftzüge auf das Geländer einer Aussichtsplattform in der Jungfern-Wingert-Straße geschmiert hatten. Derzeit können noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe gemacht werden. Die Tat wurde am Dienstagvormittag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 an die Ermittler.

Offenbach, 04.03.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell