POL-OF: Feuer geriet außer Kontrolle: Sperrmüll und Bäume brannten
Langen (ots)
(lei) Schon von weitem war eine Rauchsäule sichtbar, doch erst beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Ursprung des Feuers deutlich: Am Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 20.10 Uhr zu einem Brand in der Nähe der Frankfurter Straße alarmiert. Vor Ort fanden sie brennende Möbelstücke, die als Sperrmüll gelagert waren, sowie mehrere Bäume, die in Flammen standen. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr führten jedoch zu einem schnellen Erlöschen der Feuersbrunst.
Nach ersten polizeilichen Ermittlungen stehen drei Jugendliche im Verdacht, für den Brand verantwortlich zu sein. Die Teenager, die vor Ort angetroffen wurden, gaben an, sie hätten ursprünglich grillen wollen. Warum sich das Feuer jedoch so schnell ausbreitete, ist noch unklar. Die Jugendlichen wurden vorsorglich in einem Rettungswagen untersucht, konnten jedoch ohne Verletzungen entlassen werden.
