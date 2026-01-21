Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner Zoll findet artengeschützte Steinkoralle in der Größe einer Honigmelone

Thailand-Urlaub endet für 56-jährigen Deutschen mit Ermittlungsverfahren

Köln (ots)

Eine artengeschützte Steinkoralle in der Größe einer Honigmelone und mit mehr als 400 Gramm Gewicht sowie zwölf Teile einer Steinkoralle, fand der Kölner Zoll vergangene Woche am Flughafen Köln/Bonn.

Ein 56-järiger Deutscher aus der Städteregion Aachen, wurde nach seiner Rückkehr aus Thailand über München am Köln/Bonner Flughafen kontrolliert. Der Reisende passierte den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren und wurde von den Zöllnerinnen und Zöllnern angehalten um sein Gepäck zu überprüfen.

"Das Röntgenbild seines Koffers lieferte meinen Kolleginnen und Kollegen schnell erste Anhaltspunkte dafür, sich den Inhalt des Gepäcks genauer anzuschauen. Die darin gefundenen Steinkorallen sind vom Aussterben bedroht und dürfen daher nur unter streng geregelten Voraussetzungen mit nach Deutschland gebracht werden. Da diese nicht vorlagen, wurde gegen den Mann noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Korallen sichergestellt", erklärt Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Das weitere Verfahren hat die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Köln übernommen.

Zusatzinformation:

Verlässliche und umfangreiche Informationen zum Thema Artenschutz findet man auf auf www.zoll.de in der Rubrik "Privatpersonen" sowie auf der Spezialseite "Artenschutz im Urlaub".

