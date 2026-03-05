POL-OF: Kontrollen im Nachtdienst: E-Roller sichergestellt, Haftbefehl vollstreckt und weitere Strafanzeigen gefertigt; Einbruch in Gaststätte: Tür aufgebrochen und Automaten umgestoßen; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Kontrollen im Nachtdienst: E-Roller sichergestellt, Haftbefehl vollstreckt und weitere Strafanzeigen gefertigt - Offenbach / Obertshausen

(fg) Im vergangenen Nachtdienst, zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, führten die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers neben der regulär anfallenden Auftragslage zusätzliche Kontrollen im Stadtgebiet und darüber hinaus durch, wobei sie zahlreiche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufdeckten. Kurz vor 20 Uhr kam es bei einer Personenkontrolle in der Gerberstraße zum Auffinden einer pulverförmigen Substanz. Der Kontrollierte hatte die "Plombe" in der Vordertasche seines Pullovers mitgeführt. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich um rund 0,7 g Gramm Kokain handeln. Ein entsprechendes Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ahndete eine Streifenbesatzung kurz nach 22 Uhr in der Waldstraße im Bereich der 120er-Hausnummern. Ein 19-Jähriger war auf einem Roller unterwegs, der keinen Versicherungsschutz besaß. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz kommt nun auf den Heranwachsenden zu.

Gegen 22.45 Uhr erblickte eine Streifenbesatzung, die zu diesem Zeitpunkt eine angrenzende Polizeistation unterstütze und daher in Obertshausen unterwegs war, einen in der Straße "Egerländer Platz" an eine Straßenlaterne angelehnten E-Roller. Die Überprüfung der FIN und des angebrachten Kennzeichens ergaben, dass das Gefährt im Jahr 2025 gestohlen worden war. Der E-Roller wurde zunächst sichergestellt und anschließend an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. In der Leipziger Straße, ebenfalls in Obertshausen, kam es zudem gegen 22.45 Uhr zu einer Fahrzeugkontrolle. Der Lenker war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Außerdem befand sich in der Mittelkonsole ein Einhandmesser; die Besatzung fertigte eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Gegen 23.30 Uhr folgte eine Personenkontrolle in der Bismarckstraße in Offenbach; eine Überprüfung der Personalien des Mannes führte letztlich zur Zahlung von 2.100 Euro. Hierdurch konnte der Kontrollierte, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl vorgelegen hatte, seine Verhaftung abwenden.

Bei der Durchsuchung eines Mannes am Donnerstagmorgen, gegen 0.25 Uhr, in der Kaiserstraße fand die kontrollierende Streife eine geringe Menge an Metamphetamin; das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, ein Verfahren eingeleitet. In der Bleichstraße war ein Verkehrsteilnehmer ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherung unterwegs. Aus der Kontrolle, die gegen 0.50 Uhr stattfand, mündeten daher zwei Strafverfahren.

Im Rahmen der Kontrolle einer Spielothek in der Waldstraße im Bereich der 60er-Hausnummern am Donnerstagmorgen, kurz vor 2 Uhr, wies sich ein 22-Jähriger mit einem mutmaßlich gefälschten Ausweisdokument aus. Eine Überprüfung ergab im weiteren Verlauf, dass es sich bei der angetroffenen Person um einen türkischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland handeln dürfte. Der 22-Jährige, gegen den nun unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts ermittelt wird, wurde vorläufig festgenommen und musste mit zum Polizeirevier. Da der Verdächtige zudem zur Abschiebung ausgeschrieben ist, werden im Laufe des Tages aufenthaltsbeendende Maßnahmen mit der zuständigen Behörde geprüft. Der Ausweis wurde beschlagnahmt.

Im Laufe des Nachtdienstes fertigten die Beamtinnen und Beamten insgesamt vier weitere Strafanzeigen wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts; die Personen wurden in der Rhönstraße, der Kaiserstraße und Ludwigstraße kontrolliert.

Die Kontrollmaßnahmen führten dazu, dass zahlreiche Anzeigen wegen verschiedenster Straftaten und auch Ordnungswidrigkeiten aufgenommen wurden. Doch die Arbeit der Beamtinnen und Beamten endete nicht mit der Aufnahme der Anzeigen. Im Anschluss ging es auf dem Revier am Spessartring weiter, wo die erfassten Informationen gründlich bearbeitet und dokumentiert wurden. Ein unerlässlicher Teil der polizeilichen Arbeit, um die entsprechende Strafverfolgung zu gewährleisten.

2. Kia Sportage geklaut: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(me) Einen in der Pommernstraße (20er-Hausnummern) abgestellten Geländewagen stahlen Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch. Gegen 16 Uhr wurde der schwarze Kia auf einem Parkplatz im dortigen Bereich abgestellt. Am Folgetag, gegen 9.30 Uhr, wurde nur noch ein leerer Stellplatz vorgefunden. Die Kriminalpolizei aus Offenbach ermittelt nun und prüft in diesem Zusammenhang, wie es den Dieben gelang, den Sportage mit OF-Kennzeichenschildern und der Zahlenfolge 66 am Ende zu öffnen und damit wegzufahren. Hinweisgeber melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234 bei den Beamten.

3. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt - Offenbach

(me) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer am Mittwochnachmittag wurde der Letztgenannte verletzt und musste für seine medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 15.50 Uhr wollte der VW-Lenker offenbar von der Frankfurter Straße in die Körnerstraße abbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich den ihm entgegenkommenden Biker und kollidierte mit diesem. Durch die Kollision zog sich der Zweirad-Fahrer Verletzungen an seinem Oberkörper zu. Der Sachschaden an dem Rad und dem Jetta dürfte sich auf mehr als 2.000 Euro belaufen. Zeugen des Unfalls nehmen bitte mit den Beamten des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100) Kontakt auf.

4. Einbruch in Gaststätte: Tür aufgebrochen und Automaten umgestoßen - Obertshausen

(me) Indem er eine Tür im rückwärtigen Bereich gewaltsam aufbrach, gelangte ein noch unbekannter Langfinger in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Friedhofstraße. Im Inneren durchsuchte der Eindringling mehrere Schubladen und Schränke. Zudem warf er einen dort aufgestellten Spielautomaten um und soll aus diesem die Geldkassette entnommen haben. Angaben zum entstandenen Schaden und zur möglichen Beute des Täters können derzeit noch nicht gemacht werden. Der Einbruch ereignete sich zwischen Montag, 13 Uhr und Mittwoch, 15 Uhr. Die Kriminalpolizei aus Offenbach sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

5. Schuppen auf Spielplatz aufgebrochen: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(fg) In der Straße "Am Stiergraben" begaben sich Unbekannte zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagvormittag, 11 Uhr, auf einen dortigen Kinderspielplatz und drangen in einen Gartenschuppen ein. Aus diesem nahmen sie mehrere Werkzeuge heraus. Im weiteren Verlauf beabsichtigten die Täter einen Container, der mit einem Schloss gesichert war, aufzuhebeln; dies misslang jedoch. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Letztlich flohen die Unbekannten sogar ohne Beute, da sie das aus dem Schuppen entnommene Werkzeug zurückließen. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

