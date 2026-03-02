Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (197) 55-jähriger Jochen K. aus Ansbach vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Ansbach (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (26.02.2026) wird der 55-jährige Jochen K. aus dem Ansbacher Umland vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der 55-Jährige verließ sein Anwesen im Ansbacher Umland. Seit etwa 14 Uhr ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er ist mutmaßlich mit seinem Pkw, einem schwarzen VW Golf, mit dem amtlichen Kennzeichen AN-JK505, unterwegs. Es ist nicht auszuschließen, dass er seinen Pkw auf einem Waldweg abgestellt hat, insbesondere im Bereich Mittelfranken und der Fränkischen Schweiz in Oberfranken.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/3576574-0, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

