Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (197) 55-jähriger Jochen K. aus Ansbach vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
Ansbach (ots)
Seit Donnerstagnachmittag (26.02.2026) wird der 55-jährige Jochen K. aus dem Ansbacher Umland vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Der 55-Jährige verließ sein Anwesen im Ansbacher Umland. Seit etwa 14 Uhr ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er ist mutmaßlich mit seinem Pkw, einem schwarzen VW Golf, mit dem amtlichen Kennzeichen AN-JK505, unterwegs. Es ist nicht auszuschließen, dass er seinen Pkw auf einem Waldweg abgestellt hat, insbesondere im Bereich Mittelfranken und der Fränkischen Schweiz in Oberfranken.
Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/3576574-0, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Erstellt durch: Kai Schmidt / mc
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell