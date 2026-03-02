PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (197) 55-jähriger Jochen K. aus Ansbach vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Ansbach (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (26.02.2026) wird der 55-jährige Jochen K. aus dem Ansbacher Umland vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der 55-Jährige verließ sein Anwesen im Ansbacher Umland. Seit etwa 14 Uhr ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er ist mutmaßlich mit seinem Pkw, einem schwarzen VW Golf, mit dem amtlichen Kennzeichen AN-JK505, unterwegs. Es ist nicht auszuschließen, dass er seinen Pkw auf einem Waldweg abgestellt hat, insbesondere im Bereich Mittelfranken und der Fränkischen Schweiz in Oberfranken.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/3576574-0, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 16:16

    POL-MFR: (196) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 01.03.2026

    Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (01.03.2026) fand in Nürnberg eine angezeigte Versammlung statt. Die Polizei musste mehrfach einschreiten, um einen friedlichen Verlauf zu gewährleisten. Die Versammlung mit dem Titel 'Frieden im Nahen Osten' (zum Thema Israel-Palästina-Konflikt) fand ab 14:00 Uhr in der Karolinenstraße statt. In der Spitze nahmen rund 150 ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 13:52

    POL-MFR: (195) 16-jährige Anni W. aus Burghaslach vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Neustadt a. d. Aisch (ots) - Seit Freitag (27.02.2026) wird die 16-jährige Anni W. aus Burghaslach (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste wurde zuletzt in der Realschule in Neustadt an der Aisch gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Nähere Einzelheiten sowie ein Lichtbild der ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 11:10

    POL-MFR: (194) Spontane Ansammlungen auf Grund der Entwicklungen im Iran

    Nürnberg / Erlangen (ots) - Aufgrund der Vorkommnisse im Iran kamen in Nürnberg sowie in Erlangen am späten Samstagabend (28.02.2026) jeweils über hundert Personen zusammen. Es kam zu keinen Störungen. Ab etwa 22:30 Uhr fanden sich am Nürnberger Plärrer in der Spitze rund 120 Menschen anlässlich des Todes des iranischen Staatsoberhauptes Ali Chamenei ein. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren