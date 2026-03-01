Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (195) 16-jährige Anni W. aus Burghaslach vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
Neustadt a. d. Aisch (ots)
Seit Freitag (27.02.2026) wird die 16-jährige Anni W. aus Burghaslach (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Vermisste wurde zuletzt in der Realschule in Neustadt an der Aisch gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.
Nähere Einzelheiten sowie ein Lichtbild der Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/099063/index.html
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch unter der Telefonnummer 09161 8853-0, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
