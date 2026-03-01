Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (193) Halskette entrissen - Zeugen gesucht
Nürnberg (ots)
Am Samstagvormittag (28.02.2026) entriss ein bislang unbekannter Täter einem 82-jährigen Mann im Parkhaus am Röthenbach Center eine Halskette. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.
Der Senior wurde gegen 11:20 Uhr im Bereich des Aufzuges des Parkhauses von dem Unbekannten angesprochen. Dieser versuchte beharrlich, dem Mann einen Goldring aufzudrängen. Der 82-Jährige lehnte dies jedoch ab. Im Aufzug riss der unbekannte Täter dem Mann eine Kette vom Hals und rannte davon.
Personenbeschreibung:
etwa 30 Jahre alt; etwa 1,80 m groß; schlanke Statur; kurzer Vollbart; osteuropäisches Erscheinungsbild trug eine helle Jeans, ein T-Shirt mit 'PUMA' - Logo, eine grüne Jacke, schwarze Sneaker sowie eine schwarze Basecap
Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt wegen des Verdachts des Raubes. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.
